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Libya'da UMH ile Hafter arasında 5+5 diyaloğu bugün resmen başladı

LİBYA'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'yi 5+5 komitesinde temsil eden bir kaynak, BM delegesinin katılımıyla iki taraf arasında iletişimin bugün resmen başladığını açıkladı.

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Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) 5+5 komitesinde temsil eden bir kaynak, BM delegesinin katılımıyla iki taraf arasında iletişimin bugün başladığını duyurdu.

Komitedeki kaynak, görüşmelerin devam edebilmesi için bazı "ön koşulların" gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu ön koşulların ise öncelikle kriz nedeniyle yerlerinden edilmiş vatandaşların geri dönmesi, Hafter'e bağlı milislerin 4 Nisan 2019´daki konumlarına geri çekilmesi ve Hafter'in herhangi bir "lider" pozisyonundan ayrılması gerektiği belirtildi.

Halkın dönüşü başladı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusunun Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı bölgelere halkın bugün itibariyle geri döndüğü bildirilmişti.

5+5 diyalog komitesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerden oluşan ortak askeri komitedir. Bu komitenin görevi ise iki taraf arasında BM delegelerinin katılımıyla diyalog gerçekleştirmek.

 

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