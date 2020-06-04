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Dolar güne yükselişle başladı? 4 Haziran Perşembe dolar kuru

Önceki güne 6.72 lira seviyesinde başlayan dolar/TL, 6.74'e yükselmişti. Dolar 4 Haziran Perşembe gününe 6.75 liradan başladı.

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Önceki günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7430 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5650 lira olmuştu. Sakin bir seyir izleyen dolar, İstanbul serbest piyasada 6,7560 liradan, Euro ise 7,5770 liradan güne başladı. 

Ekonomilerde toparlanma sinyali

Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başlaması, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalmasını sağlıyor. 

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı takip edilecek.

Altında son durum

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altının fiyatı 372,34 liradan, çeyrek altın ise 602,35 liradan işlem görüyor.

  • Gram altın fiyatı / 370,89 - 372,34
  • Spot altın TL. GR fiyatı / 368,29- 368,37
  • Çeyrek altın fiyatı / 589,30 - 602,35
  • Yarım altın fiyatı / 1.174,85 - 1.204,58
  • Cumhuriyet altını fiyatı / 2.357,06 - 2.401,79
  • Altın ons ($) fiyatı / 1.699,95 - 1.701,35

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