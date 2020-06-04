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Camide 'Çav Bella' paylaşımı! CHP'li Özdemir'e 3 yıl hapis istemi

Tüm kesimler tarafından eleştirilen cami hoparlöründen 'Çav Bella' çalınması olayına ilişkin yargılanan CHP'li Banu Özdemir'in "Kınaması mümkünken, alay ederek paylaşım yaptı" denilerek 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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İzmir’de camiden Çav Bella çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için tutuklanan ve geçen günlerde tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkındaki iddianame tamamlandı. Özdemir’in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Özdemir 17 Eylül’de yargıç karşısına çıkacak.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Banu Özdemir’in sosyal medyadaki kullanıcı ismine siyasi bir partinin adının eklendiği ve siyasi bir bakış açısını yansıtan videoyu yayımladığı belirtildi.

"Camilerden Çav Bella çalındığı videolarını gördük"

Özdemir’in paylaştığı videoya gelen tepkilerin ardından, "Şaka bir tarafa İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi bir çok ilçede farklı camilerden Çav Bella çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftüsü bir açıklama yapacak mı?" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu

İddianame: Kınaması mümkünken, alay ederek paylaşım yaptı
İddianamede Özdemir’in yaptığı bu paylaşıma dair ise 'Ramazan ayında ve bayram arefesinde videoya hiç yer vermeksizin bu videoyu kınaması mümkünken kınamadığı ve alay ederek paylaşım yaptığı' şeklinde yorumlanırken, "Şüpheli atılı suça yönelik kastını ortaya koymaktadır” ifadeleri yer aldı. İddianamede Özdemir’in 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği iddia edilerek cezalandırılması istendi.

"İddia makamı niyet okuyarak suç yaratmaya çalışıyor"

Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ ise yaptığı açıklamada "Müvekilimin paylaşımlarında suç unsuru bulamayan iddia makamı niyet okuyarak suç yaratmaya çalışmaktadır" dedi.

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