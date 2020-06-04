Libya Başbakanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye’ye geliyor!

LİBYA Başbakanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Feyyaz Sarrac, bugün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Bugün gerçekleşecek görüşmede üç madde temel gündemi oluşturacak.

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Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te gerçekleşeceği duyuruldu. Sarrac, kritik Ankara ziyaretinin hemen öncesinde ise Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik’i Rusya’ya gönderdi.

UMH heyeti Moskova’da Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya’da çatışmaların en kısa süre durdurulması gerektiği ifade edildi.Moskova ve eş zamanlı Ankara ziyaretleri gözleri yeniden Libya’daki gelişmelere ve atılabilecek yeni adımlara çevirdi. Edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşecek görüşmede üç madde temel gündemi oluşturacak; “Doğu Akdeniz’deki durum ve petrol arama faaliyetleri”, “Hafter’in etkinliğini yitirmesi” ve “barış süreci ve ateşkes”.

Adım atmaya başlanacak

Tüm bu konu başlıkları çerçevesinde Türkiye-Libya ilişkileri ile Doğu Akdeniz’deki son durum değerlendirilecek. Erdoğan’ın Kasım 2019’daki Sarrac’la kritik buluşmasında imzalanan, “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması ve Askeri İşbirliği Anlaşması”nın uygulama detaylarının görüşüleceği toplantıda, Doğu Akdeniz’deki yeni petrol arama faaliyetleri değerlendirilecek. Türkiye, kendi sahasında petrol arama faaliyetlerine ilişkin adımlarını atmaya başladı. Türkiye ile Libya’nın, Libya’ya ait alanlarda petrol arama konusunda işbirliği de bir başka önemli görüşme başlığı. Libya meşru hükümeti daha önce bu konuda ılımlı mesajlar vermişti.

Ateşkes görüşmeleri

Rusya’nın desteklediği Wagner güçlerinin yanı sıra BAE, Mısır gibi ülkelerin de desteğine karşın, UMH güçleri Türkiye ile yaptıkları askeri işbirliğinden bu yana Hafter’i geriletiyor. Hafter güçlerine karşı atılacak yeni adımlar toplantıda ele alınacak. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede savaşan tarafların 3 ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıkladı.Türkiye ve Rusya’nın da devreye girmesi ile bu adımın atıldığı ileri sürülüyor. Önümüzdeki günlerde de Ankara-Moskova arasında Libya gündemli temasların bu çerçevede artabileceğine dikkat çekiliyor.

TPAO’dan petrol adımı

30 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de 12 millik Türk kara suları dışında sahip olduğu iki petrol arama ruhsat alanına ek olarak beş alan için daha yeni ruhsat başvurusu yaptı. TPAO’nun başvurusu için 90 günlük askı süresi bulunuyor. Arama çalışmasının ağustos sonunda başlatılması hedefleniyor. Böylece Libya ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak, Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede petrol arama çalışmaları başlayacak.