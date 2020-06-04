Denizli'de vatandaşlar yaralı buldu hastanede öldü

DENİZLİ'de vatandaşların yolda yaralı bulduğu Saygın Bahar (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemede ise 20 metre ileride motosikleti bulunan gencin kaza geçirdiği belirlendi.

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Olay Sarayköy-Babadağ kara yolunda yaşandı. Yolda bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralı gencin 27 yaşındaki Saygın Bahar olduğunu tespit etti.

Motosiklet kazasında yaralandığı belirlendi

Ardından yaralı genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettii. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde Bahar’ın kaza geçirmiş olduğunu belirleyerek, kullandığı motosikletin yaklaşık 20 metre ileride buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.