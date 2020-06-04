HABER /  YEREL

Denizli'de vatandaşlar yaralı buldu hastanede öldü

DENİZLİ'de vatandaşların yolda yaralı bulduğu Saygın Bahar (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemede ise 20 metre ileride motosikleti bulunan gencin kaza geçirdiği belirlendi.

Abone ol

Olay Sarayköy-Babadağ kara yolunda yaşandı. Yolda bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralı gencin 27 yaşındaki Saygın Bahar olduğunu tespit etti.

Motosiklet kazasında yaralandığı belirlendi

Ardından yaralı genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettii. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde Bahar’ın kaza geçirmiş olduğunu belirleyerek, kullandığı motosikletin yaklaşık 20 metre ileride buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İhtiyaç sahibi vatandaşlara müjde! 40 bin liraya kadar destek
Düğün yapacaklar için tarih açıklandı! Prof. Dr. Ata Yalçın'dan dikkat çeken uyarılar
İki ülkeye gümrük kapıları açıldı! Bakan Pekcan duyurdu
Libya Başbakanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye’ye geliyor!
Dolar güne yükselişle başladı? 4 Haziran Perşembe dolar kuru
Diyarbakır'daki arazi kavgasında silahlar patladı 3 ölü, 7 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Mayıs ayında 78 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Çilingiroğlu A Haber'deki el hareketiyle olay oldu ne yaptı?
Balıkesir'de ATM'de bulduğu parayla herkese örnek oldu
Van'da kargoda 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi
Yargıtay, darbe girişimine ilişkin 17 sanığın beraatini bozdu
Adnan Serter kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin jürisi nereli?
Yorumlar