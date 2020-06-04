HABER /  YEREL

Eskişehir'de sevgilisini öldüren kadın "Namusumla oynadı" dedi

Anadolu Ajansı

ESKİŞEHİR’de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın, sağlık kontrolü için getirildiği hastaneye girerken gazetecilere, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi.

Abone ol

Dün yaşanan olayda, Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir aparta İzmir’den Eskişehir’e gelen kız arkadaşı Özlem Çatalbaşoğlu (32) ile Emrah Sanat (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Özlem Çatalbaşoğlu, iddialara göre mutfaktan aldığı bıçakla Sanat’ın göğüs kısmına vurdu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sanat hayatını kaybederken, Özlem Çatalbaşoğlu ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE yardımıyla firari kadının kaçış güzergahlarını tespit etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu şüpheli Özlem Ç., Huzur Mahallesi'ndeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı.

"Namusumla oynadı"

Sevgilisini bıçak ile öldüren Özlem Ç., bugün sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna cevap veren cinayet şüphelisi, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi. Özlem Ç. sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Vaka sayısı düşmeden neden normalleştik? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü açıkladı
İhtiyaç sahibi vatandaşlara müjde! 40 bin liraya kadar destek
Düğün yapacaklar için tarih açıklandı! Prof. Dr. Ata Yalçın'dan dikkat çeken uyarılar
İki ülkeye gümrük kapıları açıldı! Bakan Pekcan duyurdu
Libya Başbakanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye’ye geliyor!
Dolar güne yükselişle başladı? 4 Haziran Perşembe dolar kuru
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de yaya geçidini kullanan gence araç çarptı
Mehmet Çilingiroğlu eşi ve çocukları kimdir Prof Dr Mehmet Çilingiroğlun erede yaşıyor?
Türkiye’nin 34 şehrine uçuşlar başladı
Sivas ve Kayseri'de 1 günde 3 kişi öldü vaka sayısı arttı öldürücülük özelliği koronadan fazla
Vaka sayısı düşmeden neden normalleştik? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü açıkladı
Buse Arslan kaç yaşında nereli eşi Kazım Karadeniz kimdir?
Yorumlar