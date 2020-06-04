Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında zaman aşımı durduruldu!

15 yaşında İstanbul Şişli’deki evinde vahşice katledilen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasına ilişkin sevindiren bir gelişme yaşandı. 5 Haziran’da zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle kapatılması beklenen dosyada savcılık, ‘suç faili olduğu düşünülen kişilerin ifade alma işlemleri devam ettiği’ gerekçesiyle zaman aşımının durdurulmasına karar verdi. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

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İstanbul Şişli’de 5 Haziran 2000 tarihinde 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay evinde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cinayetten 14 yıl sonra ise Çağla’nın tırnakları arasında katilin DNA izi bulundu. Bu iz 102 kişiden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı ancak sonuç çıkmadı. 20 yıldır faili meçhul olarak duran dosyanın 5 Haziran’da zaman aşımına uğraması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

Zaman aşımı durdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu savcılığı, suç faili olduğu düşünülen kişilerin ifade alma işlemleri devam ettiği için, devam eden incelemeler (kan örnekleri, DNA incelemesi ve parmak izi incelemesi gibi) olduğu için bu nedenle TCK 67. maddesi gereğince zaman aşımını durdurdu.

Kapıcının kan örneği ve ifadesi alındı

Dosyada başka bir gelişme daha yaşandı. Savcılık o dönem apartmanın kapıcısı olan kişinin geçtiğimiz gün ifadesini aldı. 57 yaşındaki kapıcının aynı zamanda kan örneği alınarak Çağla’nın sol elinin tırnak içindeki deri kalıntıları ve bina girişinde tespit edilen kan örneği ile DNA eşleşmesi olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Tanıdık biri mi?

O dönem Çağla’nın alt komşusu ifadesinde ‘Çağla ayaklarını vura vura yürüdüğü için evden çıktığını ve eve geldiğini anlardım. Olay günü Çağla eve geldi. Kapı çaldı ve biriyle konuşmaya başladı. Tanıdık biri olduğunu düşündüm emindim çünkü o ses tonuyla konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarını duymadım’ ifadeleri ve kapının zorlanmamış olmasından dolayı savcılık şüphelinin tanıdık biri ve erkek olduğu ihtimali üzerinde daha çok duruyor.

Emniyet DNA havuzu şüpheliyi bekliyor

Bu nedenle savcılık bu zaman kadar, apartmanda oturan, apartmana giriş-çıkış yapan veya ihbar edilen kişilerin yanı sıra Çağla’nın okul arkadaşları ve akrabalarına varıncaya kadar yaklaşık 70 kişinin ifadesi alırken 100’ü geçkin kişinin ise kan örnekleri incelendi. Ayrıca şüphelinin DNA örneğinin de emniyetin DNA havuzunda olduğu ve sürekli burada DNA taraması yapıldığı, ancak şüphelinin bulunması için kan örneğinin alınmasını gerektirecek bir olaya karışması gerektiği belirtiliyor.