Sivaslı Elif Hasan Hüseyin çifti Esra Erol'u delirtti! Anne kendini yerlere attı
ATV'deki 'Esra Erol'da' programında Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, evden kaçan kızları Ezgi için stüdyoyu karıştırdı. Anne Elif'in hiç susmayan çenesi Esra Erol'u da çileden çıkardı. Esre Erol bir ara 'Sizi stüdyodan çıkarır kalbinizi kırarım' demek zorunda kaldı.
ATV'de ekranlara gelen 'Esra Erol'da' programında büyük bir yüzleşme yaşandı.
110
Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, evden kaçtığını söyledikleri kızları Ezgi ve onu kaçırdığını iddia ettikleri Hüseyin ile hesaplaştı.
210
Çift, kızları Ezgi ile 2.5 ay sonra karşı karşıya geldi.
310
Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, 2.5 ay önce evden kaçan kızları Ezgi'yi geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı.
410