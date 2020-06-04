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Libya'da Hafter güçleri geri çekiliyor! UHM başkentte kontrolü sağladı

TÜRKİYE'nin darbeci Hafter güçlerine karşı desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Başkent Trablus'ta kontrolü sağladı.

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Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümet UMH), Hafter'e bağlı milislerden 3 farklı bölgeyi daha geri aldı.

UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkent Trablus'ta kontrolü ele geçirdi.

Sabah saatlerinde alındı

Sabah saatlerinde Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

Trablus Havalimanı'nda kontrolü sağladılar

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

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