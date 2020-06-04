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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci seferberliği

Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber edecek.

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Fenerbahçe’nin yeni sezonda kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında gelen İrfan Can Kahveci için temaslar devam ediyor. Şampiyonluk yarışına devam eden Başakşehir’in konsantrasyonunu bozmamak için bu konuda hassasiyet gösteren Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, görüşmeleri gayri resmi bir şekilde devam ettiriyor.

İrfan Can Kahveci ile yapılan görüşmelerde, oyuncunun da tercihini Fenerbahçe’den yana kullanmaya istekli olduğu bildiriliyor. 

Tek engel bonservis bedeli
İrfan Can Kahveci’nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymesinin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Bu sezon Türkiye’deki 25 yaş altındaki bonservis problemi olmayan oyuncuları tarayan ve onlarla görüşen Fenerbahçe, ekstra para ödemek niyetinde değildi. Ancak Sarı-Lacivertliler bu kuralı İrfan Can için bozmaya hazırlanıyor.

Takas formülü
Transferde sattığı oyuncu kadar alım yapabilme kuralını ihlal etmek istemeyen Sarı-Lacivertliler, elindeki bazı isimleri göndermek ve kaynak sağlamak için çalışıyor. Bu oyuncular arasında Zajc, Jailson, Zanka, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Alper Potuk gibi isimler var.

Son ana kadar bekleyecek
Fenerbahçe ile yaptığı temaslarda, bu kulüpte oynamaya sıcak bakan İrfan Can Kahveci’ye yurt dışından ve yurt içinden daha bir çok transfer teklifi olduğu da öğrenildi. Ancak İrfan Can Kahveci, yurt içinde Fenerbahçe dışında bir takıma gitmek niyetinde değil. Milli oyuncu bu ihtimalin olmaması dışında, yurt dışı teklifleri değerlendirmek istiyor. Son ana kadar Fenerbahçe’nin bonservis sorununu çözmesini bekleme kararı alan İrfan Can, bu gerçekleşmezse Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendirecek.

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