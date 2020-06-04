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Bağcılar Belediyesi koronavirüs sürecinde iş imkanı sunuyor

Anadolu Ajansı

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, bir et restoranında çalışacak 30 kişiyi istihdam edecek. 

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işsizlere iş bulmak amacıyla 2012 yılında kurulan Kariyer Merkezi, Kovid-19 salgını sürecinde 30 kişiyi iş sahibi yapmak için bir program gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kariyer Merkezi, İş-Kur'la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş için öz geçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti.

Yetkililer tarafından telefonla ulaşılan 18 ile 45 yaş arasında 1200 kişiye davette bulunuldu. Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında işveren firma olan bir restoranın insan kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayanlar bir araya geldi. Firma sorumluları başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Mülakata gelenlerin çoğunun koronavirüs nedeniyle işlerini kaybedenler olduğu görüldü.

İncelemenin ardından aranan kriterlere ve şartlara uyan 30 kişi restoranın yeni açılacak olan Merter'deki şubesinde dönerci, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Kariyer Merkezimiz normal günlerde olduğu gibi pandemi sürecinde de işsiz hemşehrilerimize umut oluyor. Kurduğumuz sistemle birlikte işe yerleştirmeleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Onların evine ekmek götürüp ailelerinin mutlu olduğunu görmek her şeye değer."

 Çağırıcı, firmaların talebine göre işe alımların devam edeceğini belirtti.

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