Yerli otomobilde yeni gelişme! Yatırım Teşvik Belgesini aldı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için önemli bir gelişme yaşandı. Tanıtımı büyük heyecana sebep olan yerli otomobil TOGG'ın Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldığı duyuruldu.

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Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun.