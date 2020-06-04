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Adnan Bali kimdir nereli yeni kabinede Maliye Bakanı mı olacak?

Adnan Bali kimdir, aslen nereli soruları yeni kabinede Maliye Bakanı olacak iddialarının ardınan merak konusu oldu. Deneyimli bankacı olan Adnan Bali ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Adnan Bali aslen Gaziantepli 58 yaşında ve Figen Bali ile evli.

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Yeni kabinede yeni Maliye Bakanı Adnan Bali mi olacak iddiası bugün gündem oldu. Birçok vatandaş Berat Albayrak'ın yerine geçeceği iddia edilen ismi araştırmaya başladı. Adnan Bali deneyimli bir bankacı. Aslen Gaziantepli olan Adnan Bali Figen Bali ile evli. İşte AdnanBali hakkında merak edilenler...

1962 yılında İslahiye'de doğan Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Aynı Müdürlükte 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Sayın Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü, 2004 yılında ise Galata Şubesi Müdürü olarak atanmıştır.

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanıdır.

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