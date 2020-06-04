Vladimir Putin'i zıvanadan çıkaran olay! Yöneticileri çok fena azarladı

RUSYA'nın Sibirya bölgesinde elektrik santralinden sızan 20 bin ton dizel yakıt, Ambarnaya Nehri'nin üzerinde büyük bir yakıt tabakası oluşturdu. Olayı sosyal medyadan öğrenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de tesis yöneticilerini azarladı.

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Sibirya'daki Ambarnaya Nehri'ne bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıtı sızması üzerine bölgede acil durum ilan edildi. Putin sızıntıyı zamanında bildirmeyen tesis yöneticilerini televizyon yayınında azarladı, "Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" dedi.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde Norilsk kentindeki santralde Cuma günü bir tankının çökmesi sonucu nehrin üzerinde büyük bir yakıt tabakası oluştu. Dizel yakıtı tabakasının tesisten 12 kilometre uzağa kadar yayıldığı belirtiliyor.

Ülke tarihinin ikinci büyük sızıntısı

Devlet medyasına göre 350 kilometrekarelik bir alan dizel yakıtla kaplandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan bir (WWF) uzmana göre bu, ülkenin modern tarihindeki en büyük ikinci petrol sızıntısı. Coğrafi koşullar nedeniyle nehrin temizlenmesinin uzun zaman alabileceği belirtiliyor. Elektrik santrali, dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticisi Norilsk Nickel'in bir yan kuruluşuna ait.

Vali: 2 gün sonra sosyal medyadan duyduk

Bölge Valisi Aleksander Uss, Putin'e faciayı iki gün sonra sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi. Putin dün katıldığı bir video konferansta şirketin CEO'su Sergey Lipin'i "Neden olaydan devlet kurumları iki gün sonra haberi oluyor? Acil durumları sosyal medyadan mı öğrenceğiz" diye azarladı.

Putin'in olayla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatı verdiği ve tesisin bir yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi. Norilsk Nickel'den yapılan açıklamada ise olayın "zamanında ve usulüne uygun olarak rapor edildiği" savunuldu.