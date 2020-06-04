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Eski İngiltere Başbakanı: Bunu mümkün kıldıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği tıbbi yardımlara ilişkin, 'Bunu mümkün kıldıkları için Türk halkına teşekkür etmek istiyorum.' dedi.

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Brown, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği etkinlikte konuştu.

AA muhabirinin, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında Türkiye'nin küresel çapta yaptığı tıbbi yardımlar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin sorularını cevaplayan Brown, "İngiltere olarak Türkiye'nin AB'ye üyeliğini her zaman destekledik." dedi.

Brown, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olmasının şimdiye kadar AB'ye üye olmamasında etken olmadığını savunarak şöyle konuştu:

"(Başbakanlığım sırasında) Biz Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin savunuculuğunu yaptık. Sonrasında bildiğiniz gibi İngiltere benim itiraz etmeme rağmen AB'den ayrıldı. Bundan da büyük üzüntü duyuyorum. Ayrılmasaydık İngiltere-AB ilişkileri gelecekte çok daha iyi bir noktada olabilirdi. Dolayısıyla bu yüzden daima Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekledik. Türkiye AB üyesi olsaydı en iyi konumda olacağına inanıyordum ancak bildiğiniz gibi Türkiye de AB'ye katılmak için şartları yerine getirmek zorunda."

"Türkiye Akdeniz siyasetinde yapıcı rol oynayacak''

AB'ye katılmak için "ekonomi" ve "siyasi sistemlere" ilişkin koşullar olduğunu belirten Brown, bu şartların AB'ye üye olan bazı ülkelere uygulanmadığına dikkati çekti. Bazı Doğu Avrupa ülkeleri ve Macaristan'ın AB'ye üyelikleri sırasındaki ihtilafları bunlara örnek olarak gösteren Brown, "Kişisel olarak Türkiye'nin üyeliğinden yanayım. Fakat aynı zamanda, AB'ye üyelikle ilgili katılımcı ülkelerin yerine getirmesi gereken şartları da herkes biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brown, Türkiye'nin bölgesindeki gücüne dikkati çekerek, "Umarım Türkiye gelecekte hem bölge siyasetinde hem de daha geniş açıdan Akdeniz siyasetinde yapıcı bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

Küresel iş birliği çağrısı

Kovid-19 mücadele kapsamında Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği tıbbi yardımlara ilişkin ise Brown, "Muhtemelen sizin de bildiğiniz gibi, birkaç hafta önce Türkiye'den hava yoluyla yapılan yardım malzemelerine Birleşik Krallık'ta büyük ilgi gösterildi. Bunu mümkün kıldıkları için Türk halkına teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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