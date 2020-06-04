Selin Ciğerci kimdir hamile mi taşıyıcı anne açıklaması olay!

Cinsiyet değiştirme operasyonu ile kadın olan ve futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci şimdi de ikiz annesi olmayı planlıyor. Hamile kalması imkansız olan Selin Ciğerci taşıyıcı annelik ile çocuk sahibi olmayı planlıyor. Babası çok ünlü bir mağazanın sahibi olan Selinci kimdir, kaç yaşında ve eşi Gökhan Çıra kimdir?

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Selin Ciğerci magazin basınının ve sosyal medyanın yakından takip ettiği isimler arasında. Cinsiyet değiştirerek kadın olan ve bir dönem Bebek Okan lakabıyla tanınan Selin Ciğerci şimdi anne olmaya hazırlanıyor. Taşıyıcı annelik yöntemi ile ikiz bebek sahibi olmayı planyan Selin Ciğerci ve eşi harekete geçti. 2021 yılı bizim yılımız olacak diyen Selin Ciğerci'nin taşıyıcı annelik paylaşımı olay oldu.

Selin Ciğerci daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da, "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın, seneye evladımızı kucağımıza alalım" diye konuştu.

Ardından Instagram hesabından konuyla ilgili bir video yayınlayan Ciğerci, "Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum."

Selin Ciğerci kimdir: Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Her hareketi gündem olan Selin Ciğerci futbolcu Gökhan Çıra ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İşte, Selin Ciğerci hakkında merak edilenler...

Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu.

2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti