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Mersin'de aranıyordu Antalya'da uçurumda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de kayıplara karışan Mehmet Ünlü (31), Antalya'da av tüfeği ile vurulmuş şekilde ölü bulundu. Jandarma, geniş çaplı soruşturma başlatırken Ünlü'nün öldürüldükten sonra Alanya ilçesine getirilip uçurumdan atıldığı üzerinde duruluyor.

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Alanya ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası yolundan dün akşam saatlerinde geçenler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü anlaşıldı

Bunun üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, av tüfeği ile vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Ekipler yaptıkları incelemelerde cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde geçen pazar günü ortadan kaybolan toptancı halinde çalışan Mehmet Ünlü'ye (31) ait olduğunu tespit etti.

Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Ünlü’nün cenazesi Mersin’in Anamur ilçesinden gelen ailesine teslim edildi.

Mehmet Ünlü'nün Anamur'da öldürüldükten sonra Alanya'ya getirilip uçurumdan atılmış olabileceğini değerlendiren jandarma, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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