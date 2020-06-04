MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat kişisel Twitter hesabı üzerinden çarpıcı bir mesaj paylaştı. Daha önce erken seçimin Kasım ayında olabileceğini söyleyen Kulat, erken seçimin 4 Ekim Pazar günü yapılabileceğini işaret etti.

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Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada cuma akşamlarının siyasetin 'en sıcak ve sürprizlerle dolu' akşamları olduğunu ifade ederek "Pek çok kabine değişikliği Cuma geceleri yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kulat ayrıca bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında dolaşan kabine değişikliği listesine ilişkin ise "Bu arada ortalıkta dolaşan listede nerdeyse tek doğru isim yok dersem abartmış mı olurum? bilmiyorum" yorumunda bulundu.