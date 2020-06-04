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E-Devlet resmen rekor kırdı! 500 milyon kişi...

Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, aylık ortalama 300 milyon olan kullanım sayısını nisan ve mayıs aylarında 500 milyona kadar çıkardı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 sonuna kadar, e-Devlet Kapısı'ndan hizmet veren kamu kurum sayısının 710'a çıkmasını öngörüyoruz." dedi.

Koronavirüs döneminde E-Devlet kullanımı arttı
Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde, "hayatın eve sığdığını" belirten Karaismailoğlu, "e-Devlet Kapısı kullanım sayılarında rekorlar kırıldı. Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı.Özellikle, bakanlığımız hizmetlerinden, PTT maske başvurusu başta olmak üzere, sosyal yardım başvuruları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sorgulaması ile Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetleri için e-Devlet Kapısı'nı çok yoğun olarak kullandık.

Bu kadar yüklenmenin ve yoğun kullanımın söz konusu olduğu e-Devlet Kapısı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden dolayı Türksat AŞ'ye, ayrıca teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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