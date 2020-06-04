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Fenerbahçe Barış Sungur transferini bitirdi

Fenerbahçe ile Bucaspor, Barış Sungur transferi için anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur için İzmir ekibiyle el sıkıştı. Barış Sungur, bundan böyle Fenerbahçe forması giyecek.

18 yaşında olan Barış Sungur, kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor. Bucaspor'da 2 maça çıkıp 1 gol atıp 2 asist yapan Barış Sungur, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Almanya doğumlu olup 2013'ten bu yana Bucaspor altyapısında forma giyen Barış, profesyonel kariyerinde sadece bu sezon 3'üncü Lig'de 2 maça çıktı. Ağları 1 kez havalandıran Barış'ın sezon sonunda Süper Lig'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

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