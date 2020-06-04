HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında "Haziran’da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kaldırılan uçak seferleri kademeli olarak yeniden başlatılıyor. 

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğinin devam erttiğini kaydetti.

Seferler Haziran'da başlatılacak

Yurt dışı seferleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Haziran’da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını belirterek "Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak." diye konuştu.

Dış hat uçuşlarının başlatılacağı ülkeler

Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı:

10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD'li Profesör William Robinson'dan endişelendirecek uyarı! Korkarım iç savaşa gidiyoruz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Osmanağaoğlu: CHP'liler Atatürk'ün isminin çöpe atılmasına göz yummuşlardır
MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi
Ziya Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
Vladimir Putin'i zıvanadan çıkaran olay! Yöneticileri çok fena azarladı
Libya'da Hafter güçleri geri çekiliyor! UHM başkentte kontrolü sağladı
Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında zaman aşımı durduruldu!
ÖNCEKİ HABERLER
HSK 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmasını tamamladı
Aleyna Deniz kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin Aleyna Deniz instagram pozları
İkinci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti
Taşıyıcı annelik nedir nasıl oluyor taşıyıcı annelik yasal mı?
Bingöl'de bir mezra karantina altına alındı
Trump'ı yıkan anket! Joe Biden Trump'ın 10 puan önünde
Yorumlar