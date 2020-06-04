Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında "Haziran’da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kaldırılan uçak seferleri kademeli olarak yeniden başlatılıyor.

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğinin devam erttiğini kaydetti.

Seferler Haziran'da başlatılacak

Yurt dışı seferleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Haziran’da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını belirterek "Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak." diye konuştu.

Dış hat uçuşlarının başlatılacağı ülkeler

Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı:

10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika.