Taşıyıcı annelik nedir nasıl oluyor taşıyıcı annelik yasal mı?

Taşıyıcı annelik nedir, yasal mı sorusu Selin Ciğerci'nin taşıyıcı annelik için başvurduk açıklamasının ardından merak edildi. Anne adayının hamilelik için uygun bir rahme sahip olmaması durumunda baş vurulan bir yol olan taşıyıcı annelik ülkemizde yasal değil.

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Taşıyıcı annelik nedir, nasıl olur ve ülkemizde taşıyıcı annelik yasal mı sorusu merak edildi.Cinsiyet değiştirerek kadın olan ve futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci taşıyıcı annelik yolu ile ikiz bebek sahibi olmayı planladığını açıkladı. Peki taşıyıcı annelik nedir, nasıl olur?

Taşıyıcı annelik, annenin hamilelik için uygun bir rahme sahip olmaması ya da rahminin bulunmaması durumlarında başvurulan yardımcı üreme yöntemidir.

Taşıyıcı annelik yöntemi, çocuk sahibi olamayacak olanlara ebeveyn olmalarını sağlar. Bu, tıbbi ve yasal uzmanlık gerektiren bir süreçtir.

Tüp bebek yoluyla embriyolar doğurganlık kliniğinde laboratuarda üretilir. Bazen amaçlanan ebeveynler kendi genetik materyallerini kullanır. Bazen, bir yumurta donörü gerekli olabilir.

Doğurganlık kliniğinde, 1-2 embriyo, bebeği taşıyacak kişinin içine yerleştirilir. Gebelik taşıyıcılarının doğum yaptıkları çocuklarla genetik ilişkisi yoktur. Her zaman için taşıyıcı anneliğe başvuracak olan çiftlerin kendi yumurta ve spermleri kullanılmak zorunda değildir.

TAŞIYICI ANNELİK NEDİR?

Taşıyıcı annelik (surrogacy-maternité de substitution) olarak adlandırılan, uterus problemi olan veya çeşitli sebeplerle infertilite sorunu yaşayan ve bu nedenle çocuk sahibi olamayan kadınların kendisinin veya taşıyıcı annenin ya da üçüncü bir kişi olan donörün oositleri (yumurta hücreleri) kullanılarak geliştirilen embriyoları taşıyan ve onunla bir gebelik geçirip doğumunu gerçekleştirdikten sonra, çocuğu, onun doğumunu isteyen istem sahibi çifte veren anne modelleri üremeye yardımcı tedavi tekniklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

TAŞIYICI ANNE İLE BEBEK SAHİBİ OLMAK YASAL MI?



Türkiye’de yasak olduğu için bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenler, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan, Amerika ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Kıbrıs da başvurulan yerler arasında. Anne-baba adayları, paket fiyat uygulayan Türkiye’deki ajanslar aracılığıyla ‘sağlık turizmi’ adı altında bu ülkelere gidiyor.