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Aleyna Deniz kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin Aleyna Deniz instagram pozları

Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin Best Of bölümleri ile yeniden başladı. En iyi saç ve makyajın yarıştığı Kuaförüm Sensin'in dikkat çeken isimlerinden biri de Aleyna Deniz oldu. Kuaförüm Sensin Aleyna Deniz 20 yaşında ve modellik yapıyor.

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Show TV'nin haftaiçi hergün yayınlanan yarışma programı Kuaförüm Sensin Best Of bölümleri ile yenide başladı. Deneyimli sunucu ve oyuncu Gözde Kansu'nun sunduğu yarışmanın jürileri arasında modacı Muammer Ketenci, Adnan Serter ve Sebile Ölmez yer alıyor. Yarışmanın modellerinden biri olan Aleyna Deniz ise tavırları ve yorumları ile dikkat çeken isimlerden biri. Peki Aleyna Deniz kimdir, kiminle evli kaç yaşında?

3 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen genç model 1.75 boyunda, 56 kilogram ve 36 beden. Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencisi. Profesyonel podyum mankenliği yapıyor.

Hakan Akkaya ve Muammer Ketenci gibi önemli isimlerin defilelerine katıldı. Yay burcu. Modern dans ve high heels yapıyor. Hedefinde mankenliğin yanısıra okudğu bölüm sebebiyle iyi bir kariyere sahip olmak var. Dizi ve film sektöründe de adından söz ettirmek istiyor.

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