HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

HSK 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmasını tamamladı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmasını tamamladı

Abone ol

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısıyla ilgili terfi çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

HSK Başkanvekili Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HSK 2. Dairesi 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin olarak, 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili Pazartesi gün başlattığı terfi çalışmasını bugün tamamlamıştır. Sonuçlar kurumun internet sitesinde ilan olunacaktır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 304'ü adli yargı hakimi, 94'ü adli yargı cumhuriyet savcısı, 108'i idari yargı hakimi olmak üzere 506 kişinin birinci sınıfa ayrıldığını kaydetti. Yılmaz, 135'i adli yargı hakimi, 57'si adli yargı cumhuriyet savcısı 24'ü ise idari yargı hakimi olmak üzere 216 kişinin ise birinci sınıf olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Osmanağaoğlu: CHP'liler Atatürk'ün isminin çöpe atılmasına göz yummuşlardır
MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi
Ziya Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
Vladimir Putin'i zıvanadan çıkaran olay! Yöneticileri çok fena azarladı
Libya'da Hafter güçleri geri çekiliyor! UHM başkentte kontrolü sağladı
Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında zaman aşımı durduruldu!
ÖNCEKİ HABERLER
Aleyna Deniz kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin Aleyna Deniz instagram pozları
İkinci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti
Taşıyıcı annelik nedir nasıl oluyor taşıyıcı annelik yasal mı?
Bingöl'de bir mezra karantina altına alındı
Selin Ciğerci kaç yaşında eski hali nasıldı? Selin Ciğerci kimdir?
Kuruluş Osman Aygül Hatun kimdir Buse Arslan kaç yaşında?
Yorumlar