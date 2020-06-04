HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-Jong'dan Güney Kore'ye tehdit

KUZEY Kore lideri Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong Güney Kore'ye çağrıda bulunarak, "Şeytani propaganda üreten balonları patlatın" dedi.

Abone ol

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2018'de varılan Koreler arası askeri anlaşmaya son verme tehdidinde bulunması üzerine aktivistlerin sınırda Pyongyang yönetimi karşıtı broşürler atmasını yasaklayacak yeni kanunlar çıkarmayı planlandığını duyurdu.

"Şeytani propaganda üreten balonları patlatın"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, resmi basında çıkan açıklamasında, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullandı. Güney Kore'ye çağrıda bulunan Kim, "Şeytani propaganda üreten balonları patlatın" dedi.

''Ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır"
Kız kardeş Kim, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Askeri anlaşma iptal olabilir
Kim Yo -jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetti.

Yasal değişikliklere gidilecek
Bunun üzerine Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Yoh Sang-key, balonla broşür atma kampanyalarının sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehdit ettiğini ve hükümetin, "gerilime yol açan faaliyetlerin kesin çözümü" için yasal değişikliklere gideceğini bildirdi.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi, Pyongyang yönetimine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyordu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan uzaktan eğitimle ilgili önemli açıklama
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz
MHP'li Osmanağaoğlu: CHP'liler Atatürk'ün isminin çöpe atılmasına göz yummuşlardır
MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi
Ziya Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
Vladimir Putin'i zıvanadan çıkaran olay! Yöneticileri çok fena azarladı
ÖNCEKİ HABERLER
ING Türkiye Genel Müdürlüğüne Alper Gökgöz atandı
Telafi eğitimi ne zaman yapılacak derslere girmek zorunlu mu?
Berat Albayrak açıkladı! 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk
Antalya'da madde bağımlısı genç, annesini eve kilitledi
Soner Yalçın’ın villasına gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kapıda kaldı
Taşıyıcı annelik nedir nasıl oluyor taşıyıcı annelik yasal mı?
Yorumlar