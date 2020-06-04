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Berat Albayrak açıkladı! 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk" açıklamasında bulundu.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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