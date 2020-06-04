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Soner Yalçın’ın villasına gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kapıda kaldı

Soner Yalçın’ın villasına gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kapıda kaldı

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OdaTV’nin sahibi Soner Yalçın’ın İstanbul Levent’te SİT alanında bulunan, 30 milyon TL değerindeki villasında usulsüz inşaat yapıldığı iddia edildi.

Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerdeki iddialara göre, Yalçın’ın 2005 yılında Levent Mahallesi’nde inşa edilmiş tripleks villayı satın aldığı ve ‘basit tadilat’ adı altında inşaat çalışması yaptırdığı belirtildi.

Kimseyi bulamadan geri döndüler
2008 yılında ‘Kentsel Sit Alanı’ ilan edilen bölgede yer alan ve kaçak inşaat yapıldığı iddia edilen villaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri inceleme yapmak üzere geldi. Villaya gelerek zile basan ekipler, kimseyi bulamadan geri döndü.

Öte yandan kaçak inşaat yapılan ev havadan görüntülendi.

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