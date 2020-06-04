Su Sümeyye Atlı Engin kimdir Kuaförün Sensin Su evli mi eşi kimdir?

Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin Best Of bölümleri ile yeniden başladı. En iyi saç ve makyajın yarıştığı Kuaförüm Sensin'in dikkat çeken isimlerinden biri de Su Sümeyye Atlı Engin oldu. Kuaförüm Sensin Su youtube'da makyaj videoları çekiyor ve Emre atlı ile evli.

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Show TV'nin haftaiçi hergün yayınlanan yarışma programı Kuaförüm Sensin Best Of bölümleri ile yenide başladı. Deneyimli sunucu ve oyuncu Gözde Kansu'nun sunduğu yarışmanın jürileri arasında modacı Muammer Ketenci, Adnan Serter ve Sebile Ölmez yer alıyor. Yarışmanın modellerinden biri olan Su Sümeyye Atlı Engin ise tavırları ve yorumları ile dikkat çeken isimlerden biri. Peki Su Sümeyye Atlı Engin kimdir, kiminle evli kaç yaşında?

Kuaförüm Sensin'de yeni hafta modellerinden biri olan Su Sümeyye Atlı Engin evli. Kendisine ait bir Youtube kanalı var ve orada makyaj videolarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Aynı zamanda modellik yapıyor. Best of haftasının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak ekranlardaki yerini alacak.