İnce'den Haber Global'e: Herkese yapıyorlarmış bana yapamazlar kardeşim

Haber Global'de katıldığı canlı yayını terk etmesine ilişkin yeni açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce, "Tepkimi göstermek için bekledim. Şov mu, şov değil kardeşim! Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim!" sözleriyle tepki gösterdi.

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Canlı yayında konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk etmesiyle ilgili konuşan İnce, “Apar topar sözümü kesmeyin, ara veriyormuş gibi yapın ben de o ara mola olmuş gibi gidip geleyim. Bakın eleştiririm, tepkimi gösteririm dedim.” sözleriyle önceden haberi olduğunu teyit etti.

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Canlı yayın krizi

- Beni çağırıyorsanız bana, kişiliğime, bana oy veren 16 milyona, mesleğinize saygı göstereceksiniz. Yayına beş dakika kala bana Erdoğan’a bağlanmamız lazım dediler. Nasıl olacak diye sordum. Bana önce cumhurbaşkanı Okçular Vakfı’nda konuşacak onu vermeyeceğiz ama Ayasofya konuşması var orada mutlaka bir giriş yapmamız lazım dediler.

- Peki dedim ama şöyle yapın apar topar sözümü kesmeyin, ara veriyormuş gibi yapın ben de o ara mola olmuş gibi gidip geleyim. Bakın eleştiririm, tepkimi gösteririm dedim.

- Bir süre sonra meğer ekranda ortada Erdoğan’ın resmini koymuşlar. Ekranda benim sesim var. Görüntü Erdoğan’ın. Ayıp. Böyle devam ediyor. Sonra tekrar kestiler, Erdoğan’a bağlanınca bekledim.

Tepkimi göstermek için bekledim. Şov mu şov değil kardeşim. Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim!

- Ben kendinizi ezdirmeyin diyorum. Özel bir durum olmadığı sürece beni orada bekletip bir başka partinin siyasi genel başkanına bağlanırsan ben orayı terk ederim. Bu yüzden bu medya düzeni iş yapmıyor. Reyting almıyor.

"THY’de tek bir muhalif gazete yok"

- Bizim İstanbul, İzmir, Ankara mitinglerimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingleriydi. Bu dünyanın kabul ettiği bir gerçekti. TRT bir saniye vermedi, ama bebek katili Abdullah Öcalan’ın ağabeyi Osman Öcalan’ı yerel seçim öncesinde oy almak için çıkardı.

- THY’ye biniyorsun, tek bir muhalif gazete yok. Canlı yayında kim konuşursa konuşsun Erdoğan’ın açıklaması varsa kesiyorlar. Ve bunu takip ediyorlar, vermeyen kanalları cezalandırıyorlar.