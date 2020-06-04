Can Dündar'a kaçak villa cezası! Yıkımı kendisi başlattı

MUĞLA 'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil gibi kaçak villası ortaya çıkan Can Dündar'a 148 bin lira ceza kesidi. Can Dündar villasında kaçak olan kısmı kendisi yıktı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına yönelik harekete geçilmişti.

Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce, 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi.

150 bin lira ceza

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi.Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine ise 150 bin lira ecrimisil cezası kesildi.

Can Dündar yıkımı kendisi başlattı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi amacıyla villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Can Dündar'ın İstanbul'daki evinin adresine tebligat gönderildi.

Tebligatta yıkımın 11 Haziran'a kadar yapılması istendi. Dündar, tebligatın ardından bugün villasına yıkım için 2 işçi göndertti. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı.