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OPET'ten 'iflas istedi' haberleriyle ilgili açıklama! Aslında iflas talepli alacak davası

OPET, bazı yayın organlarında yer alan 'OPET'in iflası istendi' haberinin aslında iflas talepli bir alacak davası olduğunu belirtti.

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OPET Petrolcülük AŞ tarafından iflas haberlerine ilişkin şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "İflası gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.

'Koç Grubu Şirketlerinden OPET'in iflası istendi' haberleri

OPET'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Bazı haber siteleri ve yayın organlarında 'Koç Grubu Şirketlerinden OPET'in iflası istendi' yönünde bir haber yer almaktadır. Söz konusu haber, şirketimiz eski bayilerinden İzbel Petrol Taşımacılık Ltd. Şti.'nin, şirketimiz aleyhinde açmış olduğu iflas talepli alacak davasının, Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince açıldığına dair ilanından yola çıkılarak hazırlanmıştır.

Yargılama süreci devam ediyor

Halihazırda yargılama süreci devam etmekte olup, ilgili şirketin şirketimiz nezdinde herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ödenmemiş herhangi bir borç, şirketimizin iflasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Şirketimizce de konu yargıya intikal ettirilmiş olup, anılan şirket ve yetkilileri aleyhine hukuki ve cezai başvurularımız ve davalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız.

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