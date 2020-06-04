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Bursa'da yaban domuzu sürücünün ölümüne sebep oldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da motosikletle ilerleyen İbrahim Kurhan, yola aniden çıkan domuza çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle darbe alan 45 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza gece yarısı Orhangazi İznik karayolunda Keramet ile Boyalıca mahalleleri arasında meydana geldi.

Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru seyreden İbrahim Kurhan, yola aniden çıkan yaban domuzuna çarptı. Devrilen motosikletten düşen Kurhan, yol kenarında bulunan arsada ki zeytin ağacına çarparak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler kaza yerine ambulans ve jandarma ekiplerini sevk etti. Sağlık ekipleri Kurhan’ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlanırken Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı.

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