Fatma Girik'e doktor belediye başkanından müjdeli haber! Yaz sonuna kadar
Fatma Girik, aynı zamanda ortopedi doktoru olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından ziyaret edildi. Usta sanatçının geçirdiği kalça ameliyatı sonrası tahlillerini inceleyen Gürün, yaz sonuna kadar ayağa kalkabileceğini söyledi.
Usta oyuncu Fatma Girik, geçirdiği kalça ameliyatı sonrası Bodrum’daki evinde yaşamını sürdürüyor, korona virüs nedeniyle evine misafir almıyor, dışarı çıkmıyordu. Normalleşme sürecinde rahat bir nefes alan Fatma Girik’in ilk ziyaretçileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Başkanlar sosyal mesafeye uygun maskeleri takılı bir şekilde Girik’i ziyaret etti.
Oldukça iyi görünen ve yürümesi düzelen Girik’in tahlillerini, ortopedi doktoru olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün teker teker kontrol etti. Röntgenlerine bakan Gürün, usta sanatçının yürümesinin daha da düzelmesi için tavsiyelerde bulundu.
"Herkesin de kurallara uymasını istiyorum"
Girik, başkanların kendisini ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunarak sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi. Uymayanların ise sonuçlarına katlanacağını söyleyen Girik, “Yaklaşık 2 aydır evdeyim. Kimseyle görüşmüyorum, kimseyi evime almıyorum. Tüm kurallara uyuyorum. Herkesin de kurallara uymasını istiyorum. Polis ve jandarma ekipleri sağlık durumumdan dolayı izin belgesi alarak yürüyüş yapabileceğimi söyledi. Kimse dışarı çıkamazken ben nasıl çıkayım, olmaz, yakışık almaz” dedi.
"Sık sık ziyaretine geliyoruz"
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Fatma Girik’i çok iyi gördüğünü belirterek, “Fatma Girik hem sanat hayatında hem kültür ve siyaset hayatında da başarılı olmuş bir insandır. Az biraz rahatsızlığı var. Biz de sık sık ziyaretine geliyoruz. Bir ihtiyacı var mı diye sormaya çalışıyoruz. Sayın Başkanım da gelince daha anlamı oldu. Başkanımız Gürün Fatma Girik’in hastalığıyla ilgili olan bir hekim. Fatma Hanıma da tavsiyelerde bulundu” dedi.