Fatma Girik'e doktor belediye başkanından müjdeli haber! Yaz sonuna kadar

"Sık sık ziyaretine geliyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Fatma Girik’i çok iyi gördüğünü belirterek, “Fatma Girik hem sanat hayatında hem kültür ve siyaset hayatında da başarılı olmuş bir insandır. Az biraz rahatsızlığı var. Biz de sık sık ziyaretine geliyoruz. Bir ihtiyacı var mı diye sormaya çalışıyoruz. Sayın Başkanım da gelince daha anlamı oldu. Başkanımız Gürün Fatma Girik’in hastalığıyla ilgili olan bir hekim. Fatma Hanıma da tavsiyelerde bulundu” dedi.