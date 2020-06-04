Mehmetçikle omuz omuza savaşan Suriyeli komutan şehit oldu

AFRİN ’de teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçikle omuz omuza savaşan Suriye Milli Ordusu komutanı Abu Hammoud’un Libya’da yaşanan bir çatışmada şehit olduğu bildirildi.

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Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Abu Hammoud, Libya’ya yönelik düzenlenen harekatta şehit oldu.

Abu Hammoud’dan geriye ise Zeytin Dalı Harekatı’nda çekilen görüntüleri kaldı. SMO’nun özel birliklerinin başında olan Abu Hammoud, Zeytin Dalı Harekatı sırasında askerlerine eğitim verirken İHA tarafından çekilen görüntülerde yer aldı.

Libya’da yaşanan bir çatışmada Abu Hammoud’un şehit olduğu öğrenilirken, askerleri ve silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.Abu Hammoud’un cenazesinin Suriye’ye gönderildiği öğrenildi.