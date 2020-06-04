Özel okullarda telafi eğitimi yapılacak mı dersler ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk veli ve öğrencilerin merak ettiği telafi eğitimi hakkında son bilgiler verdi. Telafi eğitimi dersler özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayacak. Devlet okullarında telafi eğitimi ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Okulların ise eylül ayının ilk haftası açılması bekleniyor.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde tüm okullar 23 Mart'tan itibaren kapatıldı ve öğrenciler online olarak EBA TV üzerinden eğitime geçti. EBA TV'de ilkokul, ortaokul ve lise dersleri 19 Haziran'a kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son açıklamasında öğrenciler için telafi dersleri verileceğini ve okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Telafi dersleri özel okullarda 15 Ağustos'ta devlet okullarında ise 31 Ağustos'ta başlayacak.

OKULLAR AÇILDIĞINDA TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen buluşmalarına katılan öğrencisi Burçak Avcı’nın telafi eğitimiyle ilgili sorduğu soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk öğretmen ve öğrencilerin kaygı duymasına gerek olmadığını vurgulayarak “ Okullar açıldığında yüz yüze telafiler olacak. Okul açılışı önceki dönemde, yaz tatilinde de EBA TV'de telafi için daha önceki öğrencilerimizin sahip olmadığı imkanlar sağlayacağız”dedi.

TELAFİ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 2019-2020 eğitim yılının sona erdiğini okulların Eylül ayında açılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimlerinin okullar açıldığında yüz yüze verileceğini açıkladı. Telafi eğitimleri hızlandırılmış bir şekilde okul açıldıktan sonra yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI YAPTI: Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını açıkladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama; "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak. Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."

TELAFİ EĞİTİMİ NE KADAR SÜRECEK: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada uzaktan eğitim ile verilen derslerden ne kadar faydalanıldığı ölçüldükten sonra telafi eğitiminin ne kadar süreceklerine karar vereceklerini açıkladı. İşte MEB Bakanı Ziya Selçuk’un telafi eğitimi açıklaması; "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2019-2020 yılı eğitim döneminin sona erdiğini yeni eğitim yılının Eylül ayında başlayacağını açıkladı. açıklamada “23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. dedi.