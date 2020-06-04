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Antalya'da torununu görünce böyle gözyaşı döktü: Kuzum, nasılsın yavrum..

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da Lütfiye Yavuz, birliğinden terhis olan torununun sürpriziyle karşılaştı. Karantina nedeniyle birbirlerine sarılamayan ikili duygu dolu anlar yaşarken babaannenin gözyaşları sel olup aktı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde 14 gündür karantinada kalan Lütfiye Yavuz, askerlik görevini tamamlayan torununu karşısında görüp sarılamayınca buruk bir sevinç yaşadı.

"7 aydır hasrettim şükürler olsun"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı birliğinden terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, habersizce babaannesinin karşısına çıktı. Torununu hiç beklemediği anda karşısında göre babaanne, "Kuzum nasılsın yavrum, 7 aydır hasrettim şükürler olsun. Bugün dünyanın en sevinçli gününü yaşıyorum" dedi ve bir yandan da sarılamadığı için ağladı.

"Kalbim duracak gibi oldu karşıma çıkınca"

Babaanne Lütfiye Yavuz, "Çocuğum karşıma çıkınca kalbim duracak gibi oldu, ne yapacağımı şaşırdım. Böyle sarılmadan da olmuyor. Allah'ım herkesleri kavuştursun. Allah kimselerin canını yakmasın. Dünyanın en sevinçli gününü yaşıyorum. Allah'ım bu hastalığı üstümüzden def etsin. 6 aydır hasrettim doya doya öpemedim, inşallah bugünler de geçer. Kalbim duracak oldu çocuğum karşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Sarılmadan da olmuyor" dedi.

Torunun babaanne sevgisi

Sebahattin Yavuz ise "Bir sürpriz yapayım dedim ama karantinadan dolayı bu kadar oldu. Babaannemin karşısında bayılacak gibi oldum elim ayağım çözüldü, 7 ay sonra kavuştuk" diye konuştu.

Çevrede bulunan komşuları da bu sevince ortak oldu ve "En büyük asker bizim asker" diye tezahürat yaptı.

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