Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Musa Farisoğulları, genel merkeze gitmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken gözaltına alındığını açıkladı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve milletvekillikleri düşen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

Farisoğulları gözaltına alındığını açıkladı

Milletvekilliği düşürülen Musa Farisoğulları, gözaltına alındığını açıkladı. Farisoğulları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimize gitmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken, az önce gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

İki isim de hapis cezasına çarptırılmıştı

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Milletvekillikleri düşürüldü

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.