Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor, yapılan 6. testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü; başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 6’ncı COVID-19 testinde pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.