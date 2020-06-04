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İETT toplu taşımada uygulanacak koronavirüs kurallarını açıkladı

Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları Twitter hesabından paylaşan İETT, "Araçlara maskesiz binilmeyecektir. Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacaktır" açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanlığı’nın 1 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı genelge doğrultusunda İstanbul Valiliği Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonu dün bir toplantı yapmış, bugün yapılacak İl Hıfzıssıhha Meclisi’ne tavsiye niteliğinde öneriler getirmişti.

İl Hıfzıssıhha Meclisi bugün toplanarak İstanbul’daki toplu taşımayla ilgili yeni kuralları belirledi.

İşte alınan kararlar:

- Araçların tümünde sosyal mesafe kuralları uygulanacak.

- Ayakta yolcu taşıyan otobüs ve metrobüs araçlarında, koltuk sayısı kadar oturan yolcu alınacak.

- Ancak karşılıklı oturma düzeni şeklinde yerleştirilen koltuklarda çaprazlama oturulabilecek.

- Yani yolcuların yüz yüze yolculuk yapması engellenecek. Ayrıca bu araçlarda ayakta yolcu kapasitesinin 3’te 1’i kadar ayakta yolcu alınabilecek.

- Ayakta seyahat edecek yolcuların otobüslerin nerelerinde ayakta durabilecekleri zemine yapıştırılacak etiketlerle belirlenecek. Yolcular bu noktalarda durarak ayakta seyahat edebilecek.

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