Belhanda ve Feghouli için 30 milyon euro

Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.

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Arap basınından, “almountakhab.com”un haberine göre; takımda yüksek maaş alan oyuncuları satmanın planlarını yapan Galatasaray; Belhanda ve Feghouli’den toplamda 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekliyor.

Akşam'ın haberine göre; Feghouli senelik 3 milyon 850 bin, Belhanda ise 3 milyon 350 bin euro maaş alıyor. Her iki yıldızın mukavelesinde de bonus maddeleri bulunuyor. Bunlarla birlikte ikilinin yıllık maliyeti 10 milyon euroyu buluyor.

Kasaya 30 milyon euro koyulacak

Eğer Galatasaray, planladığı gibi iki futbolcudan toplamda 20 milyon euroluk bonservis bedeli elde ederse, maaş yükünden de kurtulacağı için kasasına 30 milyon euro koyacak. Al Nasr Feghouli, Al Hilal ise Belhanda’yı istiyor. Ayrıca birçok Arap takımının daha bu ikilinin peşinde oldukları belirtildi. Belhanda’nın mukavelesi 2021’de tamamlanacak. Cezayirli Feghouli’nin sözleşmesi ise 2022’ye kadar devam ediyor.

Feghouli içinse yönetimin zamanı var

Belhanda bu transfer döneminde satılamazsa önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkını elde edecek. Bu sebeple öncelikli olarak Faslı futbolcunun satışı hedefleniyor. Performans anlamında da beklentilerin altında kalan tecrübeli orta saha oyuncusu, Arap takımlarından yıllık 6 milyon euro civarında bir para istiyor. Feghouli içinse yönetimin zamanı var. Ancak iyi bir teklif gelirse o da bu transfer döneminde satılacak.