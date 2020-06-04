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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Aşı Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi. Erdoğan, "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. 

Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.

Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."

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