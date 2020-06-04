Elazığ'da minibüs şoförünün 2 kişi ile tartışması kanlı bitti

ELAZIĞ'da minibüs şoförü araca binen 2 kişiyi belirtilene göre maske takmaları konusunda uyardı. Uyarı sonrası şahıslar arasında çıkan kavgada minibüs şoförü A.T. bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, şehir içi minibüs şoförü A.T., araca binen 2 şahsı maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine şoför ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olay sonrasında şahıslardan biri minibüs şoförü A.T'yi bıçakla yaraladı. Minibüsteki diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yakalandılar

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan şoför ise ambulansla Fethi Sekin Hastanesine kaldırıldı. Ek bilgi olarak Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu bulunuyor.