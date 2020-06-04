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Türk vatandaşlığı kazanan yabancı yatırımcı sayısı belli oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığını kazandığını duyurdu.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda 26 Temmuz 2016'da yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlandığı hatırlatıldı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır."

Günümüz itibariyle Ülkemize en az 3.261.500.000 ABD Doları yatırım yapan 9.011 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır.

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