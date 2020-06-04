HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Eskişehir'de bir bina karantinaya alındı 2 vaka var

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR’de 2 kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu vakaların bina sakinleriyle yakın temasta olduğu belirlendi. Bina alınan kararla 14 gün karantina altına alındı.

Abone ol

Odunpazarı Sümer Mahallesinde iki katlı bir evde ikamet eden M.Ö. ve Y.Ç.’nin hastalık belirtileri göstermesi sonucu yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı.

Temaslı 6 kişi karantinaya alındı

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların, binanın diğer sakinleriyle yakın temaslı olduğu değerlendirildi. İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla binada yaşayan B.Ö., D.Ö., N.Ö., B.Ö., E.Ö. ve B.Ö. evlerinde 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Evde bulunan kişilerin karantina altına alındıkları süre içinde ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fatma Girik'e doktor belediye başkanından müjdeli haber! Yaz sonuna kadar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Enis Berberoğlu HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü
Can Dündar'a kaçak villa cezası! Yıkımı kendisi başlattı
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' çıkışı
Mesut Özil'e büyük darbe! Sözleşme yenilenmeyecek
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan uzaktan eğitimle ilgili önemli açıklama
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman açılıyor 2020-2021 eğitim yılı hangi ayda başlıyor?
Mehmetçikle omuz omuza savaşan Suriyeli komutan şehit oldu
Özel okullarda telafi eğitimi yapılacak mı dersler ne zaman başlıyor?
Antalya'da torununu görünce böyle gözyaşı döktü: Kuzum, nasılsın yavrum..
Berat Albayrak: Avans desteği 400 milyon TL'yi aştı
Taşıyıcı annelik nedir nasıl oluyor taşıyıcı annelik yasal mı?
Yorumlar