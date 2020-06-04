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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekilliği düşürülen 'Berberoğlu’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır." tepkisini dile getirdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisioğulları’nın Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından vekillikleri düşürüldü.

"Millet iradesinin yok sayılması"

Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi üzerine bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan şu tepkiyi verdi:

Enis Berberoğlu’nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz.

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