Ankara BP benzin ve motorin fiyatları düştü güncel pompa fiyatları-2020

ANKARA'da benzin ve motorin fiyatlarına güncelleme geldi, EPDK'nın uyarısı sonrasında akaryakıt şirketleri, benzin ve motorinde indirime gitti. Peki Ankara'daki BP benzin istasyonlarında benzin ve motorin fiyatları ne kadar indi, kaç para oldu? İşte Ankara BP motorin ve benzin indirimli fiyat güncel listesi..

Abone ol

ANKARA benzin fiyatları, indirim yapan akaryakıt markaları hangisi oldu araştırması başladı. EPDK'nın uyarısı sonrasında akaryakıt şirketleri, benzin ve motorinde indirime gitti. Ankara'da bulunan BP akaryakıt istasyonlarında benzinin indirimli fiyatı 5.79, motorinin ise 5.33 oldu.

Başkentte benzinde en yüksek indirimi 20 kuruşla Türkiye Petrolleri ve Opet yaptı. Petrol Ofisi ve BP ise 19 kuruşluk indirim gerçekleştirdi. Motorin fiyatlarında en yüksek indirimi 23 kuruşla BP yaparken, Opet ise 22 kuruş indirime gitti. İndirimler sonrasında Ankara'da en ucuz benzin 5.77 TL ile Petrol Ofisi, 5.78 TL ile de Opet ve Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorinde ise en ucuz satış fiyatı 5.33 TL ile BP'de bulunuyor.

Ankara'daki benzin ve motorin fiyatları

En büyük indirimi hangisi yaptı? : EPDK belirli bir indirim rakamı açıklamadığı için akaryakıt fiyatları farklı indirimler yaptı. Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarında en yüksek indirimi OPET yaparken, İstanbul'da ise Türkiye Petrolleri'nin indirimi yüksek oldu. Motorin fiyatlarında ise Opet Ankara ve İzmir'de, Türkiye Petrolleri de İstanbul'da en büyük indirimi yapan firmalar oldu.

Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.