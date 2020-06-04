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Yozgat'ta acı ölüm! Kamyonetin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı

YOZGAT'ta Muammer Şahin (66), traktörünün tamiri için gittiği sanayide kamyonun altında kalarak can verdi. Olay sonrası yapılan incelemede sürücünün ehliyeti ise kamyonet kullanmaya yetersiz çıktı.

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Olay, Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesine traktörünün tamiri için giden Muammer Şahin (66), fren tamiri servisinde çalışan Hüseyin B. (27) yönetimindeki 66 LV 497 plakalı kamyonun, iş yerinden geri geri çıktığı sırada kamyonun altında kaldı.

Muammer Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken polis tarafından gözaltına kamyon sürücüsü Hüseyin B. emniyete götürüldü. İşçinin ehliyetinin kamyon kullanmaya yetersiz olduğu öğrenilirken olay yerine gelen Muammer Şahin’in yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ambulansı aradılar ama adam ölmüş"

Olayı anlatan sanayi esnaflarından Alican Erol, “Biz içeride çalışıyorduk. Dışarıdan ses geldi. Dışarı çıktık adam yerde yatıyordu, yanına gittim durumu ortadaydı. Traktör tamir ettirmek için gelmiş buraya. Polisi aradılar, ambulansı aradılar. Ama adam ölmüş.” dedi.

Muammer Şahin’in cenazesi Yozgat Belediyesi cenaze aracına konularak Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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