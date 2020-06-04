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Siirt'te balık avlarken kaybolmuştu acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

SİİRT'te 4 gün önce arkadaşlarıyla balık avladığı derede akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Demirel'in (28) cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarındaki Bitlis Deresi’nde yaşandı. Ahmet Demirel, 31 Mayıs'ta balık avlamak için arkadaşlarıyla girdiği derede akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve su altı polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan uzun çalışmalar sonunda Demirel’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Baykan Devlet Hastanesine kaldırılırken yakınları acı haber karşısında yıkıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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