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AK Partili Bülent Turan: Bugün protesto edenler 'dokunulur' vekilliği icat edenler

3 ismin vekilliklerinin düşürülmesine verilen tepkiyi değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün protesto edenler, 'dokunulur' vekilliği icat edenler!" ifadelerini kullandı.

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AK Partili Turan, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin Twitter hesabından "Yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" açıklaması yaptı.

"Dokunulur vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması şöyle:

- Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir.

- Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla "kaldırın dokunulmazlıkları" şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani "dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!

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