Vekilliği düşen Leyla Güven CHP'yi suçladı! Onların da sorumluluğu var
Milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, vekilliğinin düşmesi ile ilgili CHP'yi de suçladı. Güven "Bu kararda CHP'nin de sorumluluğu var. 2016'da dokuulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktı" dedi.Abone ol
TBMM Genel Kurulu'na getirilen fezlekeyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven yaptığı ilk açıklamada CHP'yi suçlayan ifadelere imza attı.
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.
'HDP ile hareket etmiş olsalardı...'
Konuyla ilgili konuşan Güven şunları söyledi;
"Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde, darbenin ille de silahlı olması gerekmiyor. Evet, muhalif olana da var, CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var. 2016'da dokuulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktı"