HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Vekilliği düşen Leyla Güven CHP'yi suçladı! Onların da sorumluluğu var

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

Milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, vekilliğinin düşmesi ile ilgili CHP'yi de suçladı. Güven "Bu kararda CHP'nin de sorumluluğu var. 2016'da dokuulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktı" dedi.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu'na getirilen fezlekeyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven yaptığı ilk açıklamada CHP'yi suçlayan ifadelere imza attı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.

'HDP ile hareket etmiş olsalardı...'

Konuyla ilgili konuşan Güven şunları söyledi;

"Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde, darbenin ille de silahlı olması gerekmiyor. Evet, muhalif olana da var, CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var. 2016'da dokuulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktı"
İlgili Haberler
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu'ndan ilk açıklama: Teslim olacağım CHP'li Enis Berberoğlu HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü
SON DAKİKA HABERLERİ
İETT toplu taşımada uygulanacak koronavirüs kurallarını açıkladı
Belhanda ve Feghouli için 30 milyon euro
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu'ndan ilk açıklama: Teslim olacağım
Eski MI6 şefinden koronayla ilgili bomba iddia! Bakın nerden bulaşmış
CHP'li Enis Berberoğlu HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü
Can Dündar'a kaçak villa cezası! Yıkımı kendisi başlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de maç saatleri değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Aşı Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Siirt'te balık avlarken kaybolmuştu acı haber geldi
ABD'deki 295 Türk vatandaşı Chicago'dan yurda döndü
BP benzin fiyatları İstanbul motorin kaç para oldu 2020
İstanbul Opet benzin ve motorin güncel fiyat listesi-2020
Yorumlar 3 yorum